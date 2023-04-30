Попова (Кочанова) Евдокия Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1911
Дата смерти17.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.940
Отец ребёнка: Попов Василий Прокопьевич
Рождение
25.02.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1934
Отец ребёнка: Попов Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.01.1937
Дочь: Рыбьякова (Попова) Алла Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
16.08.1938
Дочь: Дубровская (Попова) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Прокопьевич
Смерть
17.06.1990