Попова (Кочанова) Евдокия Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Кочанова) Евдокия Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1911

Дата смерти

17.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.940

Сын: Попов Роберт Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Прокопьевич

Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Рождение
25.02.1911

Отец: Кочанов Андриан

Мать: Кочанова (Рассыхаева) Пелагея Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
17.11.1934

Сын: Попов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Прокопьевич

Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
01.01.1937

Дочь: Рыбьякова (Попова) Алла Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Прокопьевич

Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
16.08.1938

Дочь: Дубровская (Попова) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Прокопьевич

Усть-Кулом, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
17.06.1990

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