Федосья Нестерова
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Артемонов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Артемонов
Рождение ребёнка
14.11.1769
Сын: Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Артемонов
Рождение ребёнка
04.08.1772
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Артемонов
Рождение ребёнка
15.01.1777
Сын: Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Артемонов
Смерть
Неизвестно