Федосья Нестерова 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосья Нестерова

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Артемонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Артемонов

Рождение ребёнка
14.11.1769

Сын: Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Артемонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1772

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Артемонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1777

Сын: Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Артемонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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