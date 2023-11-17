Жулидова (Чернашова) Агафия Яковлевна
женский, родилась Вычислено 1870 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Жулидов Николай ИлларионовичВычислено 1862 ст. г.р.
Дети
Жулидова Клавдия Николаевна09.06.1893 ст. г.р.
Жулидов Иван Николаевич01.09.1895 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
Вычислено 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1889 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1893 ст.
Дочь: Жулидова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Жулидов Николай Илларионович
Восприемник
20.04.1895 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Жулидов Николай Илларионович
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Жулидов Николай Илларионович
Смерть
Неизвестно