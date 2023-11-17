Жулидова (Чернашова) Агафия Яковлевна Вычислено 1870 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Жулидова (Чернашова) Агафия Яковлевна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась Вычислено 1870 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Жулидов Николай ИлларионовичВычислено 1862 ст. г.р.
Дети
Жулидова Клавдия Николаевна09.06.1893 ст. г.р.
Жулидов Иван Николаевич01.09.1895 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1889 ст.

Муж: Жулидов Николай Илларионович

Жговеть, Рыльский муниципальный район, Курская область

муж - унтер-офицер из д.Жговеть, жена - бывшая дворовая из с.Бупел. Поручители по жениху: с.Макеевой крестьянин Лаврентий Платонов Азаров и с.Бупела дворовый Матфей Федоров Аргунов солдат По невесте: д.Горелоховой Александр Яковлев Залупин и Егор Иванов Проценко

Рождение ребёнка
09.06.1893 ст.

Дочь: Жулидова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Жулидов Николай Илларионович

Жговеть, Рыльский муниципальный район, Курская область

Восприемники: с.Подовь (?) крестьянин Иван Филиппов Курдюков и с.Макеева крестьянка Мария Петрова Лопатова

Восприемник
20.04.1895 ст.
Жговеть, Рыльский муниципальный район, Курская область

солдатка Агафия Яковлева Жулидова у Александры Павловой Петраковой

Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Сын: Жулидов Семен Николаевич

Отец ребёнка: Жулидов Николай Илларионович

Жговеть, Рыльский муниципальный район, Курская область

Восприемники: д.Киреевой учитель Хрисанф Афанасьев Чулыхев (?) и крестьянка с.Макеева Дарья Петрова Латышева

Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Сын: Жулидов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Жулидов Николай Илларионович

Жговеть, Рыльский муниципальный район, Курская область

Восприемники: псаломщик Александр Иванов Ершов и крестьянка Варвара Кириллова Дроздова

Смерть
Неизвестно

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