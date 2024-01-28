Миронова Наталья Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1977
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Влад
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьев Давид Геннадьевич
Отец ребёнка: Астафьев Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Китаева Ульяна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астафьев Геннадий
Рождение ребёнка
30.04.2014
Дочь: Астафьева Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: Астафьев Геннадий