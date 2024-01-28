Миронова Наталья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Наталья Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ва
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1977

Отец: не указан

Мать: Акимова Людмила Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Влад

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Давид Геннадьевич

Отец ребёнка: Астафьев Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Китаева Ульяна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Геннадий

Рождение ребёнка
30.04.2014

Дочь: Астафьева Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: Астафьев Геннадий

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