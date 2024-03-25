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Монюнин-Соколов Василий Степанович

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Монюнин-Соколов Степан Дмитриевич

Мать: Монюнина-Соколова Евдокия Ивановна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1838

Жена: Монюнина-Соколова Вера Васильевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Монюнин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Вера Васильевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Монюнина-Соколова) Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Вера Васильевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Соколов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Вера Васильевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Соколов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Вера Васильевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Соколов Платон Васильевич

Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Вера Васильевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Соколов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Вера Васильевна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1858
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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