Монюнин-Соколов Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
После 1838
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Монюнин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Монюнина-Соколова) Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Соколов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Соколов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Соколов Платон Васильевич
Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: Монюнина-Соколова Вера Васильевна
Смерть
После 1858