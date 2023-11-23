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Всехсвятская (Кукобоевский) Евгения Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кукобоевский Андрей Николаев

Мать: Анна Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Всехсвятский Дмитрий Алексеев

Рождение ребёнка
1870

Сын: Всехсвятский Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Всехсвятский Дмитрий Алексеев

Рождение ребёнка
23.01.1873

Сын: Всехсвятский Пётр Дмитриев

Отец ребёнка: Всехсвятский Дмитрий Алексеев

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Всехсвятская) Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Всехсвятский Дмитрий Алексеев

Смерть
Неизвестно

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