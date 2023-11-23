Всехсвятская (Кукобоевский) Евгения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Кукобоевский Андрей Николаев
Мать: Анна Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Всехсвятский Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Всехсвятский Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
23.01.1873
Сын: Всехсвятский Пётр Дмитриев
Отец ребёнка: Всехсвятский Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Всехсвятская) Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Всехсвятский Дмитрий Алексеев
Смерть
Неизвестно