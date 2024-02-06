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Ульянов Матвей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ульянов Андрей Максимович

Мать: не указана

Приемный сын
Рождение ребёнка
25.06.1845

Сын: Ульянов Кузьма Матвеевич

Мать ребёнка: Ульянова Ирина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1847

Дочь: Ульянова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Ульянова Ирина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1850 ст.

Сын: Ульянов Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Ульянова Ирина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1852 ст.

Дочь: Ульянова Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Ульянова Ирина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Сестра-близнец Евдокия
Рождение ребёнка
26.02.1852 ст.

Дочь: Ульянова Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Ульянова Ирина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Сестра-близнец Евдокия
Рождение ребёнка
30.07.1854 ст.

Сын: Ульянов Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Ульянова Ирина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1855 ст.

Сын: Ульянов Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Ульянова Ирина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1859 ст.

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Ульянова Ирина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Ирина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Ирина Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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