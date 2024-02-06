Ульянов Матвей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Ульянов Андрей Максимович
Приемный сын
Рождение ребёнка
25.06.1845
Мать ребёнка: Ульянова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1847
Дочь: Ульянова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Ульянова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1850 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1852 ст.
Дочь: Ульянова Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Ульянова Ирина Ивановна
Сестра-близнец Евдокия
Рождение ребёнка
26.02.1852 ст.
Дочь: Ульянова Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Ульянова Ирина Ивановна
Сестра-близнец Евдокия
Рождение ребёнка
30.07.1854 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1855 ст.
Рождение ребёнка
14.02.1859 ст.
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Ульянова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульянова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульянова Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно