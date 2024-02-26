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Дарья Степанова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

18.02.1851 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Около 1830 г.р.
Около 1834 г.р.
Около 1846 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
15.02.1826 ст.

Муж: Иван Данилов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Матвей Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Данилов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Семен Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Данилов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Петр Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Данилов (Ич)

Смерть
18.02.1851 ст.
Причина смерти: простуда | по МК1851 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-W1Y?i=755&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824

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