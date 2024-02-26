Дарья Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти18.02.1851 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
15.02.1826 ст.
Муж: Иван Данилов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Матвей Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Данилов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Семен Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Данилов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Петр Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Данилов (Ич)
Смерть
18.02.1851 ст.
Причина смерти: простуда | по МК1851 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-W1Y?i=755&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824