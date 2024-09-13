Сукрушев Прокопий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСукрушев Прокопий Петрович

Сукрушев Прокопий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сукрушев Петр Петрович

Мать: Сукрушева Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
11.04.19

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.