Сукрушев Прокопий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.19
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно