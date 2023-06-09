Сосновский Мартян Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1892
Сын: Сосновский Архип Мартянович
Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Сосновская Марфа Мартяновна
Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Сосновский Максим Мартянович
Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сосновская Антонина Мартяновна
Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сосновский Василий Мартянович
Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна
Волковщина, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сосновская Ольга Мартяновна
Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Сосновская Мария Мартяновна
Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сосновский Денис Мартянович
Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна
Смерть
Неизвестно