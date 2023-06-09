Сосновский Мартян Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосновский Мартян Егорович

Сосновский Мартян Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Сосновский Егор Евтихиевич

Мать: Сосновская Гриппина Данилова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Сосновский Архип Мартянович

Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Сосновская Марфа Мартяновна

Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Сосновский Максим Мартянович

Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сосновская Антонина Мартяновна

Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сосновский Василий Мартянович

Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна

Волковщина, Круглянский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сосновская Ольга Мартяновна

Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Сосновская Мария Мартяновна

Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сосновский Денис Мартянович

Мать ребёнка: Сосновская Гриппина Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.