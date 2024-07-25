Панкова Татиана Никитишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панков Иван Казьмич
Рождение ребёнка
10.08.1903
Сын: Панков Иван Иванович
Отец ребёнка: Панков Иван Казьмич
Рождение ребёнка
28.01.1907
Отец ребёнка: Панков Иван Казьмич
Смерть
Неизвестно