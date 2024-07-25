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Панкова Татиана Никитишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Иван Казьмич

Рождение ребёнка
10.08.1903

Сын: Панков Иван Иванович

Отец ребёнка: Панков Иван Казьмич

Неверово, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1907

Сын: Панков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Панков Иван Казьмич

Неверово, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Смерть
Неизвестно

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