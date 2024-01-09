Устюжанин Артем Исамитдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанин Артем Исамитдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1988

Отец: не указан

Мать: Устюжанина Ольга Андреевна

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