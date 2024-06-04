Покрышкин Иван Перфирьев
Место рождения
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Покрышкин Перфирко Рычков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1670
Мать ребёнка: Покрышкина Парасковья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1690
Дочь: (Покрышкина) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Покрышкина Парасковья Семенова
Смерть
После 1710