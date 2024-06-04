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Покрышкин Иван Перфирьев

Место рождения

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Покрышкин Перфирко Рычков

Мать: не указана

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Парасковья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Покрышкин Моисей Иванов

Мать ребёнка: Покрышкина Парасковья Семенова

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1690

Дочь: (Покрышкина) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Покрышкина Парасковья Семенова

Кипеневщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710

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