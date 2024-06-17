Назаренко Тимофей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1972
Сын: Назаренко Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Назаренко (Дрожевкина) Людмила Павловна
Охровка, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно