Любичева Дарья Васильевна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Любичева Дарья Васильевна

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1800

умерла Неизвестно

Супруги
Любич Семен Иванов03.02.1798 г.р.
Дети
Любич Филип Семенович1819 г.р.
(Любичева) Матрена Семеновна1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любич Семен Иванов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Любич Филип Семенович

Отец ребёнка: Любич Семен Иванов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Любичева) Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Любич Семен Иванов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Любичева) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Любич Семен Иванов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Любичева) Мавра Семеновна

Отец ребёнка: Любич Семен Иванов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Любичева) Наталия Семеновна

Отец ребёнка: Любич Семен Иванов

Смерть
Неизвестно

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