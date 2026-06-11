Любичева Дарья Васильевна
женский, родилась 1800
умерла Неизвестно
Супруги
Любич Семен Иванов03.02.1798 г.р.
Дети
Любич Филип Семенович1819 г.р.
(Любичева) Матрена Семеновна1824 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любич Семен Иванов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Любич Семен Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Любичева) Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Любич Семен Иванов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Любичева) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Любич Семен Иванов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Любичева) Мавра Семеновна
Отец ребёнка: Любич Семен Иванов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Любичева) Наталия Семеновна
Отец ребёнка: Любич Семен Иванов
Смерть
Неизвестно