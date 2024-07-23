Карих прасковья веденеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карих прасковья веденеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карих иван григорьевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Карих кондратий иванов

Отец ребёнка: Карих иван григорьевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Карих федор иванович

Отец ребёнка: Карих иван григорьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Карих степан иванович

Отец ребёнка: Карих иван григорьевич

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