Пашиничев Алексей Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Рождение ребёнка
1922
Сын: Пашиничев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Пашиничева Аполлинария Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пашиничев Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Пашиничева Аполлинария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно