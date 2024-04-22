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Пашиничев Алексей Александрович

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Пашиничев Александр Андреевич

Мать: Пашиничева Мария Ардалионова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Пашиничев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Пашиничева Аполлинария Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пашиничев Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Пашиничева Аполлинария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашиничева Аполлинария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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