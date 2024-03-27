(Хайруллина) Фахрижамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайрулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1913
Дочь: (Галимова) Бибисара
Отец ребёнка: Галимов Ахметгарай
Рождение ребёнка
20.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Ахметгарай
Рождение ребёнка
09.07.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Ахметгарай
Смерть
Неизвестно