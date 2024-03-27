(Хайруллина) Фахрижамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хайруллина) Фахрижамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайрулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1913

Дочь: (Галимова) Бибисара

Отец ребёнка: Галимов Ахметгарай

Рождение ребёнка
20.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Ахметгарай

Рождение ребёнка
09.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Ахметгарай

Смерть
Неизвестно

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