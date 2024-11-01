Язвецов Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1906
Дата смерти22.11.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906
Отец: Язвецов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Язвецов Александр Павлович
Мать ребёнка: Язвецова (Сараева) Екатерина Александровна
Бракосочетание
17.03.1930
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Язвецова Алевтина Павловна
Мать ребёнка: Язвецова (Сараева) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
25.10.1939
Дочь: Лежнина (Язвецова) Людмила Павловна
Мать ребёнка: Язвецова (Сараева) Екатерина Александровна
Веселково, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.11.1945
Угольные Копи, Анадырский муниципальный район, Чукотский автономный округ