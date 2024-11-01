Язвецов Павел Егорович 12.07.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Язвецов Павел Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1906

Дата смерти

22.11.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906

Отец: Язвецов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Язвецов Александр Павлович

Мать ребёнка: Язвецова (Сараева) Екатерина Александровна

Бракосочетание
17.03.1930

Жена: Язвецова (Сараева) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Язвецова Алевтина Павловна

Мать ребёнка: Язвецова (Сараева) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
25.10.1939

Дочь: Лежнина (Язвецова) Людмила Павловна

Мать ребёнка: Язвецова (Сараева) Екатерина Александровна

Веселково, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.11.1945
Угольные Копи, Анадырский муниципальный район, Чукотский автономный округ

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