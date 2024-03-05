Асмаловская (Фонина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асмаловская (Фонина) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1928

Отец: Фонин Василий Петрович

Мать: Фонина Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
17.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асмаловский Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асмаловский Виктор Александрович

Отец ребёнка: Асмаловский Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асмаловский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Асмаловский Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асмаловский Александр Викторович

Смерть
Неизвестно
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