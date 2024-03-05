Асмаловская (Фонина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1928
Отец: Фонин Василий Петрович
Мать: Фонина Евдокия Федотовна
Рождение ребёнка
17.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асмаловский Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Виктор Александрович
Отец ребёнка: Асмаловский Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Асмаловский Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно