Гаврилова (Бунакова) Тамара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Бунакова) Тамара Семеновна

Место рождения

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бунаков Семен Иванович

Мать: Бунакова Анна Андреевна

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пилькова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Гаврилов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Владимир

Смерть
2022
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