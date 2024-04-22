Гаврилова (Бунакова) Тамара Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бунаков Семен Иванович
Мать: Бунакова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пилькова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Гаврилов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврилов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилов Владимир
Смерть
2022