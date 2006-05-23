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Мерзляков Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1950

Дата смерти

23.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1950

Отец: Мерзляков Михаил Петрович

Мать: Мерзлякова Просковья

Рождение ребёнка
26.03.1974

Дочь: Мерзлякова Марина Александровна

Мать ребёнка: Соловьева Зоя Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Галина Александровна

Мать ребёнка: Соловьева Зоя Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Зоя Петровна

Смерть
23.05.2006
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