Мерзляков Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1950
Дата смерти23.05.2006
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1950
Отец: Мерзляков Михаил Петрович
Мать: Мерзлякова Просковья
Рождение ребёнка
26.03.1974
Дочь: Мерзлякова Марина Александровна
Мать ребёнка: Соловьева Зоя Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Галина Александровна
Мать ребёнка: Соловьева Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Зоя Петровна
Смерть
23.05.2006