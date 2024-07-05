Feldman Oleg
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1947
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1947
Отец: Eitingof Evgenii
Мать: Feldman (Feldman) Miryam
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2008