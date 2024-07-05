Feldman Oleg 22.05.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Feldman Oleg

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1947

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1947

Отец: Eitingof Evgenii

Мать: Feldman (Feldman) Miryam

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2008

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