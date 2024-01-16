Мариева Павла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Мариев Константин Михайлович
Отец ребёнка: Мариев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Мариев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Мариев Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно