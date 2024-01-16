Мариева Павла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМариева Павла Алексеевна

Мариева Павла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Мариев Константин Михайлович

Отец ребёнка: Мариев Михаил Яковлевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Мариев Михаил Яковлевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Мариев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Мариев Михаил Яковлевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мариев Михаил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close