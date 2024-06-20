Макарова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешанкина (Макарова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Макаров Павел Петрович
Рождение ребёнка
19.11.1914 ст.
Дочь: Земцова (Макарова) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Макаров Павел Петрович
Ломовка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область