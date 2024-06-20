Макарова Анна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешанкина (Макарова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Макаров Павел Петрович

Рождение ребёнка
19.11.1914 ст.

Дочь: Земцова (Макарова) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Макаров Павел Петрович

Ломовка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

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