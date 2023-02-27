Иванов Владилен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владилен Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ирина Владиленовна

Мать ребёнка: Прохорова Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
07.05.1971

Сын: Иванов Игорь Владиленович

Мать ребёнка: Прохорова Людмила Николаевна

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