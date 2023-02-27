Иванов Владилен Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ирина Владиленовна
Мать ребёнка: Прохорова Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1971
Сын: Иванов Игорь Владиленович
Мать ребёнка: Прохорова Людмила Николаевна