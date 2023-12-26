Гульбазаръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Гульзямалъ Арсланова
Отец ребёнка: Арысланъ Максютов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Сахибзямалъ Арсланова
Отец ребёнка: Арысланъ Максютов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ахмеръ Арысланов
Отец ребёнка: Арысланъ Максютов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арысланъ Максютов
Смерть
Неизвестно