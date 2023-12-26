Гульбазаръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГульбазаръ

Гульбазаръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Гульзямалъ Арсланова

Отец ребёнка: Арысланъ Максютов

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Сахибзямалъ Арсланова

Отец ребёнка: Арысланъ Максютов

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ахмеръ Арысланов

Отец ребёнка: Арысланъ Максютов

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арысланъ Максютов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close