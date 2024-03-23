Седымов Сидор Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедымов Сидор Самойлович

Седымов Сидор Самойлович

avatar

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

30.12.1902

Дата смерти

28.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1902

Отец: Седымов Самойло Иванович

Мать: Седымова Анастасия Андрияновна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Седымов Куприян Сидорович

Мать ребёнка: Седымова Орина Петровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Жёлудова (Седымова) Мария Сидоровна

Мать ребёнка: Седымова Орина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1931

Сын: Седымов Федосей Сидорович

Мать ребёнка: Седымова Орина Петровна

Рождение ребёнка
13.01.1935

Дочь: Колесова Клавдия Сидоровна

Мать ребёнка: Седымова Орина Петровна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
28.02.1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.