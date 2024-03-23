Седымов Сидор Самойлович
Место рождения
Дата рождения30.12.1902
Дата смерти28.02.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1902
Рождение ребёнка
1923
Сын: Седымов Куприян Сидорович
Мать ребёнка: Седымова Орина Петровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Жёлудова (Седымова) Мария Сидоровна
Мать ребёнка: Седымова Орина Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1931
Сын: Седымов Федосей Сидорович
Мать ребёнка: Седымова Орина Петровна
Рождение ребёнка
13.01.1935
Дочь: Колесова Клавдия Сидоровна
Мать ребёнка: Седымова Орина Петровна
Смерть
28.02.1980