Дрозд-Бонячевский Александр Иванович 07.08.1859 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дрозд-Бонячевский Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1859 ст.

Дата смерти

?.09.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, генерал гв. кавалерии, и[сполняющий] д[должность] Гатчинского коменданта
Военная служба
С 12.09.1877 по 23.06.1917 ст.
Восприемник
18.11.1905 ст.
Церковь преподобных Сергия и Германа, Кадетский корпус Императора Александра II, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Ариадна Валериановна Мусвиц-Шадурская
Смерть
?.09.1918
Причина смерти: Расстрел | По неподтвержденным данным

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