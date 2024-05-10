Дрозд-Бонячевский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1859 ст.
Дата смерти?.09.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, генерал гв. кавалерии, и[сполняющий] д[должность] Гатчинского коменданта
Военная служба
С 12.09.1877 по 23.06.1917 ст.
Восприемник
18.11.1905 ст.
Церковь преподобных Сергия и Германа, Кадетский корпус Императора Александра II, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Ариадна Валериановна Мусвиц-Шадурская
Смерть
?.09.1918
Причина смерти: Расстрел | По неподтвержденным данным