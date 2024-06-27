Софонов Антоний Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Софонов Антоний Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Софонова) Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Софонова Анна Васильевна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софонова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Софонов Иосиф Антонович

Мать ребёнка: Софонова Анна Васильевна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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