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Белокопытов Василий Дмитриевич

Место рождения

Удеревка Первая, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

10.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1954

Отец: Белокопытов Дмитрий Федорович

Мать: Белокопытова (Гурова) Клавдия Ермолаевна

Удеревка Первая, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокопытова (Агибалова) Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
14.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белокопытова (Агибалова) Людмила Алексеевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
30.01.1984

Сын: Белокопытов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Белокопытова (Агибалова) Людмила Алексеевна

Орёл, город Орёл, Орловская область

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