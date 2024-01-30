Белокопытов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белокопытова (Агибалова) Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
30.01.1984
Сын: Белокопытов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Белокопытова (Агибалова) Людмила Алексеевна