Верховская (Михайлова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (Михайлова) Ольга Александровна

Место рождения

Makaryev, Makaryevsky District, Kostroma Oblast, Russian Federation

Дата рождения

19.09.1850

Дата смерти

14.07.1914

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1850

Отец: Михайлов Александр Васильевич

Мать: Михайлова Анна Михайловна

Makaryev, Makaryevsky District, Kostroma Oblast, Russian Federation
Рождение ребёнка
17.06.1873

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Верховский Владимир Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1875

Сын: Верховский Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
02.07.1877

Сын: Verchovskij-Верховский Николай Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Владимирович

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1881

Сын: Верховский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховский Владимир Владимирович

Смерть
14.07.1914
St Petersburg, St Petersburg, Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Петербург, Никольское кладбище Александро-Невской лавры
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