Верховская (Михайлова) Ольга Александровна
Место рожденияMakaryev, Makaryevsky District, Kostroma Oblast, Russian Federation
Дата рождения19.09.1850
Дата смерти14.07.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1850
Makaryev, Makaryevsky District, Kostroma Oblast, Russian Federation
Рождение ребёнка
17.06.1873
Дочь: Анна Владимировна
Отец ребёнка: Верховский Владимир Владимирович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1875
Сын: Верховский Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
02.07.1877
Сын: Verchovskij-Верховский Николай Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Владимирович
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1881
Сын: Верховский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1914
St Petersburg, St Petersburg, Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Петербург, Никольское кладбище Александро-Невской лавры