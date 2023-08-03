Дырин Валентин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1959
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ионова Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
25.03.1980
Дочь: Осипова (Дырина) Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Ионова Любовь Ильинична
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2000
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ