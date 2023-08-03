Дырин Валентин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДырин Валентин Дмитриевич

Дырин Валентин Дмитриевич

avatar

Место рождения

Борискино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.09.1959

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Борискино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
25.03.1980

Дочь: Осипова (Дырина) Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Ионова Любовь Ильинична

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2000
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.