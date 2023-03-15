Щербаков Козьма
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Щербаков Диомид
Мать: ?
Бракосочетание
23.10.1896
Рождение ребёнка
01.08.1898
Дочь: Щербакова (Щербакова) Евдокия
Мать ребёнка: Комагорова (Комагорова) Стефанида
Рождение ребёнка
22.08.1900
Сын: Щербаков Иоанн
Мать ребёнка: Комагорова (Комагорова) Стефанида
Смерть
Неизвестно