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Щербаков Козьма

Место рождения

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Щербаков Диомид

Мать: ?

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Бракосочетание
23.10.1896

Жена: Комагорова (Комагорова) Стефанида

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: Щербакова (Щербакова) Евдокия

Мать ребёнка: Комагорова (Комагорова) Стефанида

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1900

Сын: Щербаков Иоанн

Мать ребёнка: Комагорова (Комагорова) Стефанида

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

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