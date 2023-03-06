Головин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Головина) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Головина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Головина) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Головина) Ефвимия Ивановна
Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Головина) Васса Ивановна
Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна
Смерть
Неизвестно