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Головин Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Головин Григорий Тимофевич

Мать: Головина (Сухотина) Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Неонилла Прокопьевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Головин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Головин Никон Иванович

Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Головина) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Головин Максим Иванович

Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Головина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Головина) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Головина) Ефвимия Ивановна

Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Головина) Васса Ивановна

Мать ребёнка: Головина Неонилла Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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