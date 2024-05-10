Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна Вычислено 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

В исповедной ведомости за 1837 год указан возраст Елены Семёновны 23 года. Отсюда вычислен год рождения. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, О... Показать все
Бракосочетание
1829

Муж: Добровольский Семен Васильевич

Дата свадьбы определена из исповедных ведомостей. В ведомости за 1829 год Семен Васильевич холост, а в ведомости за 1830 - женат.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Галицкая (Добровольская) Марьяна Семёновна

Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Добровольский Федор Семенович

Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич

Винаровка, Київська область
Год рождения вычислен из записи о свадьбе. | При этом в Исповедной росписи за 1867 год возраст Федора Семёновича указан 31 год, откуда получается, что он родился в 1831 году. | Если же верить записи о... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1839 ст.

Сын: Добровольский Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1933 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1839 год. л.1119об-1120
Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.

Сын: Добровольский Иван Семенович

Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2169 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1843 г., Л. 8об-9
Рождение ребёнка
17.06.1846 ст.

Сын: Добровольский Федот (Федосий) Семенович

Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2361а - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1846 г., Л. 4об-5
Восприемник
06.12.1854 ст.
Винаровка, Київська область
Николай Прокопьевич Добровольский
Смерть
Неизвестно

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