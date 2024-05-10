Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
В исповедной ведомости за 1837 год указан возраст Елены Семёновны 23 года. Отсюда вычислен год рождения. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, О... Показать все
Бракосочетание
1829
Дата свадьбы определена из исповедных ведомостей. В ведомости за 1829 год Семен Васильевич холост, а в ведомости за 1830 - женат.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Галицкая (Добровольская) Марьяна Семёновна
Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Добровольский Федор Семенович
Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич
Год рождения вычислен из записи о свадьбе. | При этом в Исповедной росписи за 1867 год возраст Федора Семёновича указан 31 год, откуда получается, что он родился в 1831 году. | Если же верить записи о... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1839 ст.
Сын: Добровольский Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1933 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1839 год. л.1119об-1120
Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.
Сын: Добровольский Иван Семенович
Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2169 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1843 г., Л. 8об-9
Рождение ребёнка
17.06.1846 ст.
Сын: Добровольский Федот (Федосий) Семенович
Отец ребёнка: Добровольский Семен Васильевич
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2361а - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1846 г., Л. 4об-5
Восприемник
06.12.1854 ст.
Николай Прокопьевич Добровольский
Смерть
Неизвестно