Бардинова (Зарубина) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1899
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Зарубин Иван Степанович
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
11.06.1904
Дочь: Зарубина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Зарубин Иван Степанович
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарубина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Зарубин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарубин Всеволод Иванович
Отец ребёнка: Зарубин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарубин Василий
Отец ребёнка: Зарубин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарубин Александр Иванович
Отец ребёнка: Зарубин Иван Степанович