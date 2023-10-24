Бардинова (Зарубина) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардинова (Зарубина) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1899

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Зарубин Иван Степанович

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Зарубина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Зарубин Иван Степанович

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарубина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Зарубин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарубин Всеволод Иванович

Отец ребёнка: Зарубин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарубин Василий

Отец ребёнка: Зарубин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарубин Александр Иванович

Отец ребёнка: Зарубин Иван Степанович

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