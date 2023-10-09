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Гончаров Антон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Гончаров Андрей Антонович

Мать ребёнка: Гончарова Екатерина Степановна

Год рождения вычислен исходя из записи в анкете переписи 1897 года по с. Пустынскому
Рождение ребёнка
23.03.1885

Дочь: (Гончарова) Анна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Пустынное, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Запись в метрической книге Свято-Троицкой церкви с. Пустынного Тарского уезда ф. 16 оп. 6 д. 123 т. 2 разворот 226-227
Рождение ребёнка
08.06.1886 ст.

Сын: Гончаров Федор Антонович

Мать ребёнка: Гончарова Екатерина Степановна

Пустынное, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Запись в метрической книге Свято-Троицкой церкви с. Пустынного Тарского уезда ф. 16 оп. 6 д. 136 разворот 19
Рождение ребёнка
03.01.1888 ст.

Сын: Гончаров Иван Антонович

Мать ребёнка: Гончарова Екатерина Степановна

Пустынное, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Запись в метрической книге Свято-Троицкой церкви с. Пустынного Тарского уезда ф. 16 оп. 6 д. 187 разворот 573
Смерть
Неизвестно

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