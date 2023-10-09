Гончаров Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Гончаров Андрей Антонович
Мать ребёнка: Гончарова Екатерина Степановна
Год рождения вычислен исходя из записи в анкете переписи 1897 года по с. Пустынскому
Рождение ребёнка
23.03.1885
Дочь: (Гончарова) Анна Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Запись в метрической книге Свято-Троицкой церкви с. Пустынного Тарского уезда ф. 16 оп. 6 д. 123 т. 2 разворот 226-227
Рождение ребёнка
08.06.1886 ст.
Мать ребёнка: Гончарова Екатерина Степановна
Запись в метрической книге Свято-Троицкой церкви с. Пустынного Тарского уезда ф. 16 оп. 6 д. 136 разворот 19
Рождение ребёнка
03.01.1888 ст.
Мать ребёнка: Гончарова Екатерина Степановна
Запись в метрической книге Свято-Троицкой церкви с. Пустынного Тарского уезда ф. 16 оп. 6 д. 187 разворот 573
Смерть
Неизвестно