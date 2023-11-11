Слепенко Владимир
Место рожденияпос.Заречный Белоярский р-н Свердловская обл.
Дата рождения26.07.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1959
Отец: Слепенко Павел
Развод
Неизвестно
Жена: Слепенко (Альжева) Вера
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1982
Жена: Слепенко (Альжева) Вера
Рождение ребёнка
15.04.1985
Дочь: Верховых (Слепенко) Юлия
Мать ребёнка: Слепенко (Альжева) Вера
Бракосочетание
05.03.1988
Рождение ребёнка
05.09.1988
Сын: Слепенко Павел
Мать ребёнка: Слепенко (Леденёва) Светлана