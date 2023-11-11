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Слепенко Владимир

Место рождения

пос.Заречный Белоярский р-н Свердловская обл.

Дата рождения

26.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1959

Отец: Слепенко Павел

Мать: Слепенко (Мальцева) Алефтина

Развод
Неизвестно

Жена: Слепенко (Альжева) Вера

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1982

Жена: Слепенко (Альжева) Вера

Рождение ребёнка
15.04.1985

Дочь: Верховых (Слепенко) Юлия

Мать ребёнка: Слепенко (Альжева) Вера

Бракосочетание
05.03.1988

Жена: Слепенко (Леденёва) Светлана

Рождение ребёнка
05.09.1988

Сын: Слепенко Павел

Мать ребёнка: Слепенко (Леденёва) Светлана

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