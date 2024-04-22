Разумовский Мартьян Денисович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти06.04.1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-WK6N?i=79&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Бракосочетание
До 1804
ПО ИВ 1804
Рождение ребёнка
1809
Сын: Разумовский Семен Мартьянович
Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Разумовский Федор Мартьянович
Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Разумовская Настасья Мартьяновна
Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Разумовская Марфа Мартьяновна
Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.09.1822
Дочь: Разумовская Елизавета Мартьяновна
Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXD-9MXN?i=693&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PR2-Q7WH
Рождение ребёнка
1823
Сын: Разумовский Савелий Мартьянович
Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811P-K8G?i=57&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Рождение ребёнка
26.05.1827 ст.
Сын: Разумовский Никифор Мартьянович
Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNR-JRN?i=1480&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PT7-76KS
Смерть
06.04.1837 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-J6N?i=687&wc=Q866-VPG%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378480901&cc=1921824 РС9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-KKV1?i... Показать все