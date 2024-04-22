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Разумовский Мартьян Денисович

Место рождения

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

06.04.1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Разумовский Денис Гаврилович

Мать: Разумовская Васса Ивановна

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3-WK6N?i=79&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Бракосочетание
До 1804

Жена: Разумовская Акулина Тимофеевна

ПО ИВ 1804
Рождение ребёнка
1809

Сын: Разумовский Семен Мартьянович

Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Разумовский Федор Мартьянович

Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Разумовская Настасья Мартьяновна

Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Разумовская Марфа Мартьяновна

Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1822

Дочь: Разумовская Елизавета Мартьяновна

Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXD-9MXN?i=693&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PR2-Q7WH
Рождение ребёнка
1823

Сын: Разумовский Савелий Мартьянович

Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна

Матеево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811P-K8G?i=57&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Рождение ребёнка
26.05.1827 ст.

Сын: Разумовский Никифор Мартьянович

Мать ребёнка: Разумовская Акулина Тимофеевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNR-JRN?i=1480&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PT7-76KS
Смерть
06.04.1837 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN5-J6N?i=687&wc=Q866-VPG%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C378480901&cc=1921824 РС9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-KKV1?i... Показать все
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