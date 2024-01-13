Баталова (Кудымова) Пелагия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1914 ст.
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914 ст.
Крещение
08.10.1914 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1942
Сын: Баталов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Баталов Михаил Романович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Баталов Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Баталов Михаил Романович
Рождение ребёнка
17.01.1949
Сын: Баталов Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Баталов Михаил Романович
Рождение ребёнка
20.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баталов Михаил Романович
Смерть
1999