Баталова (Кудымова) Пелагия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова (Кудымова) Пелагия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1914 ст.

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914 ст.

Отец: Кудымов Василий Михайлов

Мать: Кудымова Соломия Иустинова

Крещение
08.10.1914 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1942

Сын: Баталов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Баталов Михаил Романович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Баталов Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Баталов Михаил Романович

Рождение ребёнка
17.01.1949

Сын: Баталов Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Баталов Михаил Романович

Рождение ребёнка
20.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баталов Михаил Романович

Смерть
1999
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