Зубарев Афанасий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Афанасий Афанасьевич

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Место рождения

Челябинская область, Полтавский район (Еслизавет-Полька) или Казахстан, Кустанайская обл. , Орджоникидзовский р-н, поселок Георгиевка

Дата рождения

1903

Дата смерти

24.11.1979

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Зубарев Афанасий Александрович

Мать: ?

Челябинская область, Полтавский район (Еслизавет-Полька) или Казахстан, Кустанайская обл. , Орджоникидзовский р-н, поселок Георгиевка
казачья станица Георгиевка относилась к Орскому уезду Оренбургской области,затем к Полтавскому району(ныне Карталинский район) Челябинск
Рождение ребёнка
04.02.1929

Сын: Зубарев Геннадий

Мать ребёнка: Зубарева Павлина

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубарева Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубарева Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубарева Павлина

Работа или профессия
Неизвестно
Шофер, Зав. гар.
Смерть
24.11.1979
Константиновка, Костанайский район, Костанайская область
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