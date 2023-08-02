Зубарев Афанасий Афанасьевич
Место рожденияЧелябинская область, Полтавский район (Еслизавет-Полька) или Казахстан, Кустанайская обл. , Орджоникидзовский р-н, поселок Георгиевка
Дата рождения1903
Дата смерти24.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1903
Отец: Зубарев Афанасий Александрович
Мать: ?
Челябинская область, Полтавский район (Еслизавет-Полька) или Казахстан, Кустанайская обл. , Орджоникидзовский р-н, поселок Георгиевка
казачья станица Георгиевка относилась к Орскому уезду Оренбургской области,затем к Полтавскому району(ныне Карталинский район) Челябинск
Рождение ребёнка
04.02.1929
Сын: Зубарев Геннадий
Мать ребёнка: Зубарева Павлина
Житомир, Житомирська область
Работа или профессия
Неизвестно
Шофер, Зав. гар.
Смерть
24.11.1979
Константиновка, Костанайский район, Костанайская область