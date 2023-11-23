Троицкий Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Сабуров Петр Иванов
Мать: Сабурова Мария Федорова
Троицкий Федор Петрович (1810 — ?) Родился в семье священника села Вощажникова Ростовского уезда Петра Сабурова. С 1819 года обучался в Ростовском Борисоглебском уездном училище, а в 1830 году окончил... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Троицкий Александр Федоров
Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Троицкая) София Федорова
Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Троицкая) Хариесса Федорова
Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Троицкая) Мария Федорова
Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно