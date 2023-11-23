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Троицкий Федор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Сабуров Петр Иванов

Мать: Сабурова Мария Федорова

Троицкий Федор Петрович (1810 — ?) Родился в семье священника села Вощажникова Ростовского уезда Петра Сабурова. С 1819 года обучался в Ростовском Борисоглебском уездном училище, а в 1830 году окончил... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Троицкий Александр Федоров

Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Троицкая) София Федорова

Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1838

Сын: Троицкий Николай Федоров

Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Троицкий Павел Федоров

Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Троицкая) Хариесса Федорова

Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Троицкая) Мария Федорова

Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1854

Сын: Троицкий Федор Федоров

Мать ребёнка: Троицкая (Ушакова) Анна Алексеева

Смерть
Неизвестно

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