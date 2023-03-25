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Grunwald Johann
Grunwald Johann
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1604
Дата смерти
14.05.1670
Пол
Мужской
Отец
Grunwald Johannes
1573 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1604
Отец:
Grunwald Johannes
Мать: не указана
Смерть
14.05.1670
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