Grunwald Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grunwald Johann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1604

Дата смерти

14.05.1670

Пол

Мужской

Отец

1573 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1604

Отец: Grunwald Johannes

Мать: не указана

Смерть
14.05.1670
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