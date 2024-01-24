Краско Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краско Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Краско Леонид Матвеевич

Мать: Долгих Неизвестно

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