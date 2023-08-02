Канивцева Замира Адгемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.2000
Дочь: Канивцева Анна Игорьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.2005
Дочь: Канивцева Юлия Игорьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности