Канивцева Замира Адгемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанивцева Замира Адгемовна

Канивцева Замира Адгемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ик
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.2000

Дочь: Канивцева Анна Игорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.2005

Дочь: Канивцева Юлия Игорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close