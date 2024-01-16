Гриневич Анастасия Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гриневич Симеон
Мать: Гриневич Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ростислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Смерть
Неизвестно