Гриневич Анастасия Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриневич Анастасия Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гриневич Симеон

Мать: Гриневич Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростислав

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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