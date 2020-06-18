Филюшина (Филюшина) Августа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филюшина (Филюшина) Августа Васильевна

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Место рождения

с. Кругликово, Болотнинский р-он, Новосибирской обл.

Дата рождения

26.02.1934

Дата смерти

18.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1934

Отец: Филюшин Василий Семёнович

Мать: Татьяна Архиповна

с. Кругликово, Болотнинский р-он, Новосибирской обл.
Бракосочетание
1957

Муж: Ерошенко Аркадий Николаевич

Рождение ребёнка
13.07.1963

Дочь: Наталья Аркадьевна

Отец ребёнка: Ерошенко Аркадий Николаевич

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
07.02.1970

Дочь: Добровольская Светлана Аркадьевна

Отец ребёнка: Ерошенко Аркадий Николаевич

Омск
Смерть
18.06.2020
г. Бердск
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