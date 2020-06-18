Филюшина (Филюшина) Августа Васильевна
Место рожденияс. Кругликово, Болотнинский р-он, Новосибирской обл.
Дата рождения26.02.1934
Дата смерти18.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1934
Отец: Филюшин Василий Семёнович
Мать: Татьяна Архиповна
с. Кругликово, Болотнинский р-он, Новосибирской обл.
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
13.07.1963
Дочь: Наталья Аркадьевна
Отец ребёнка: Ерошенко Аркадий Николаевич
г.Новосибирск
Рождение ребёнка
07.02.1970
Дочь: Добровольская Светлана Аркадьевна
Отец ребёнка: Ерошенко Аркадий Николаевич
Омск
Смерть
18.06.2020
г. Бердск