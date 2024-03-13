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Горлатых Григорий Акимович

Место рождения

Кочки, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочки, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлатых Акилина Петровна

Рождение ребёнка
14.11.1898

Дочь: Горлатых Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Горлатых Акилина Петровна

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно

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