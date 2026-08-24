Прасковья Андреевна Около 1698 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Андреевна

Автор
ИЕ
Евтеев И.

женский, родилась Около 1698

умерла 21.01.1778, Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Супруги
Алексей АфанасьевичОколо 1690 г.р.
Дети
Лаптева Матрена Алексеевна1725 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Лаптева Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Афанасьевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Смерть
21.01.1778
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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