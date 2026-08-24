Прасковья Андреевна
женский, родилась Около 1698
умерла 21.01.1778, Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Супруги
Алексей АфанасьевичОколо 1690 г.р.
Дети
Лаптева Матрена Алексеевна1725 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Лаптева Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Афанасьевич
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
21.01.1778
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область